Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yunus Sezer idaresindeki 26 ABS 054 plakalı otomobil, Ağapınar Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Sezer ile aynı araçta bulunan Hasan Sezer ve Sultan Başar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Burak Deniz Demet Akalın Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Güler Ozan Tufan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 18:40:27. #1.14#

title