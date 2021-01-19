Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

19.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:34
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümü, hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümü, hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Eskişehir'de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümü buz tuttu. Vatandaşlar, cep telefonları ile buz tutan Porsuk Çayı'nı fotoğrafladı.

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de gün içinde en yüksek eksi 3 derece olan hava sıcaklığı  gece eksi 18 dereceye kadar düşecek. Kentte soğuk hava bir süre daha devam edecek.


Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:34:22. #1.15#
title