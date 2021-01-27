Eskişehir'de polis memuru, kanserden hayatını kaybetti
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Eskişehir'de polis memuru, kanserden hayatını kaybetti

27.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:05
Eskişehir'de polis memuru, kanserden hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de 28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar (50), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ESKİŞEHİR'de 28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar (50), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadir Kalkar, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Kalkar için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar ile mesai arkadaşları ve acılı aile üyeleri katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar, polis memuru Kadir Kalkar'ın emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde başarıyla görev yaptığını söyledi.Kadir Kalkar'ın cenazesi Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhanlılar köyünde toprağa verilecek.


Eskişehir'de polis memuru, kanserden hayatını kaybetti
Eskişehir'de polis memuru, kanserden hayatını kaybetti
Eskişehir'de polis memuru, kanserden hayatını kaybetti
Eskişehir'de polis memuru, kanserden hayatını kaybetti
Eskişehir'de polis memuru, kanserden hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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