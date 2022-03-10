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Eskişehir'de pembe kağıt uçaklar gökyüzünü renklendirdi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de pembe kağıt uçaklar gökyüzünü renklendirdi

Havacılıkta toplumsal cinsiyet dengesini geliştirme amacıyla tüm dünyada kutlanan Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Pembe Kağıttan Uçak Uçurma Şenliği" düzenlendi.

ESKİŞEHİR (AA) - Havacılıkta toplumsal cinsiyet dengesini geliştirme amacıyla tüm dünyada kutlanan Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Pembe Kağıttan Uçak Uçurma Şenliği" düzenlendi.

İlk kadın pilot lisansının verildiği 8 Mart 1910 tarihinin yıl dönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün içinde bulunduğu hafta, Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü koordinesinde Dünya Havacı Kadınlar Haftası olarak kutlanıyor.

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan kağıt uçaklar aynı anda gökyüzüne fırlatıldı.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Usanmaz, Prof. Dr. Ferhan Şengür, Prof. Dr. Hikmet Karakoç, TEI İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Yeliz Çetinkaya ile diğer ilgililer katıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Anadolu Lisesi, Sabiha Gökçen, Eskişehir, Uçak, Güncel, Haberler

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