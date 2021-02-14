Eskişehir'de panelvan araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Eskişehir'de panelvan araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

14.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:34
Eskişehir'de panelvan araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bir gıda firmasında kurye olarak çalışan Aydan Ç'nin (31) kullandığı 09 ACS 835 plakalı motosiklet, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Yıldız Sokağı'nda N.S. idaresindeki 26 GR 485 plakalı panelvan araca çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aydan Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Aydan Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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