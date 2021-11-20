Eskişehir'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
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Eskişehir'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

ESKİŞEHİR'de, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüler dahil 5 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüler dahil 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Afyonkarahisar yolunun 88'inci kilometresinde meydana geldi. Sıla Yıldırım yönetimindeki 26 VZ 845 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Nuri Taşdemir'in kullandığı 59 AH 519 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Sıla Yıldırım, Alperen Yıldırım ve Ali Enes Yıldırım ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne; Ahmet Nuri Taşdemir ile Neriman Taşdemir ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Eskişehir'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

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