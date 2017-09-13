Eskişehir'de Orman Yangını
Eskişehir'de çıkan orman yangınında 3,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Eskişehir'de çıkan orman yangınında 3,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atalan Mahallesi Karatepe mevkindeki kızılçam ormanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, 6 orman itfaiyesi, 4 ilk müdahale pikabı, 1 dozer, 40 işçi, köylülerin yanı sıra İstanbul'dan gelen yangın söndürme helikopteri müdahale etti.
Yangında 3,5 hektarlık bir alan zarar gördü.