Eskişehir'de MOBESE'ler kısıtlamaya uyulduğunu gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de MOBESE'ler kısıtlamaya uyulduğunu gösterdi

Eskişehir'de MOBESE'ler kısıtlamaya uyulduğunu gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının MOBESE kameralarıyla denetlendiğini bildiren İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Muhabere Şube Müdürü Mustafa Aydemir, "Vatandaşların temel ihtiyaçları karşılamak dışında sokağa çıkmadığı görülüyor" dedi.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının MOBESE kameralarıyla denetlendiğini bildiren İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Muhabere Şube Müdürü Mustafa Aydemir, "Vatandaşların temel ihtiyaçları karşılamak dışında sokağa çıkmadığı görülüyor" dedi.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan 17 günlük aralıksız sokağa çıkma kısıtlamasında ilk gün geride kaldı. Ülke genelinde kısıtlamalara uyulduğu gözlenirken, polis ve jandarma ekipleri de denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Korona virüs vaka sayılarında düşüş yaşanan illerde ilk 10'da yer alan Eskişehir'de de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentte denetimlerini sürdürüyor. Polis ekiplerinin bulunmadığı noktalar ise MOBESE kameralarıyla izleniyor. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Muhabere Şube Müdürü Mustafa Aydemir, polisin olmadığı yoğunluk oluşan yerlerin kameralardan belirlenerek ekip gönderildiğini söyledi.

"Eskişehir yaklaşık 500 kamerayla takip ediliyor"

Kent genelinde bulunan kameralar sayesinde 'kör nokta' denilebilecek yerleri dahi görebildiklerinin altını çizen Şube Müdürü Aydemir, "Kapanma süreci içinde kentin takibini yapıyoruz. Kentteki az yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda vatandaşların temel ihtiyaçları karşılamak dışında sokağa çıkmadığı görülüyor. Eskişehir yaklaşık 500 kamerayla takip ediliyor. Kentte kör nokta denilebilecek yerleri de görebiliyoruz. Kameralar sayesinde fark edilen olaylara ekiplerimiz tarafından hemen müdahale yapılıyor. Vatandaşın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gözlemleme yapıyoruz. Tam kapanma sürecinde de vatandaş yoğunluğu görülmüyor. Yoğunluk görülen yerleri fark ettiğimizde eğer orada polisimiz yoksa ekip gönderiyoruz. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de MOBESE'ler kısıtlamaya uyulduğunu gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Burak Sergen Yılmaz Erdoğan
Spor Gomes Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de MOBESE'ler kısıtlamaya uyulduğunu gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:01:14. #1.16#

title