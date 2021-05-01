Eskişehir'de MOBESE'ler kısıtlamaya uyulduğunu gösterdi

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının MOBESE kameralarıyla denetlendiğini bildiren İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Muhabere Şube Müdürü Mustafa Aydemir, "Vatandaşların temel ihtiyaçları karşılamak dışında sokağa çıkmadığı görülüyor" dedi.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının MOBESE kameralarıyla denetlendiğini bildiren İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Muhabere Şube Müdürü Mustafa Aydemir, "Vatandaşların temel ihtiyaçları karşılamak dışında sokağa çıkmadığı görülüyor" dedi.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan 17 günlük aralıksız sokağa çıkma kısıtlamasında ilk gün geride kaldı. Ülke genelinde kısıtlamalara uyulduğu gözlenirken, polis ve jandarma ekipleri de denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Korona virüs vaka sayılarında düşüş yaşanan illerde ilk 10'da yer alan Eskişehir'de de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentte denetimlerini sürdürüyor. Polis ekiplerinin bulunmadığı noktalar ise MOBESE kameralarıyla izleniyor. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Muhabere Şube Müdürü Mustafa Aydemir, polisin olmadığı yoğunluk oluşan yerlerin kameralardan belirlenerek ekip gönderildiğini söyledi.

"Eskişehir yaklaşık 500 kamerayla takip ediliyor"

Kent genelinde bulunan kameralar sayesinde 'kör nokta' denilebilecek yerleri dahi görebildiklerinin altını çizen Şube Müdürü Aydemir, "Kapanma süreci içinde kentin takibini yapıyoruz. Kentteki az yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda vatandaşların temel ihtiyaçları karşılamak dışında sokağa çıkmadığı görülüyor. Eskişehir yaklaşık 500 kamerayla takip ediliyor. Kentte kör nokta denilebilecek yerleri de görebiliyoruz. Kameralar sayesinde fark edilen olaylara ekiplerimiz tarafından hemen müdahale yapılıyor. Vatandaşın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gözlemleme yapıyoruz. Tam kapanma sürecinde de vatandaş yoğunluğu görülmüyor. Yoğunluk görülen yerleri fark ettiğimizde eğer orada polisimiz yoksa ekip gönderiyoruz. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı