Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
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Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi

17.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:44
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi

ESKİŞEHİR'de, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi için bilet almak isteyenler, bayilerin önünde kuyruk oluşturdu.

ESKİŞEHİR'de, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi için bilet almak isteyenler, bayilerin önünde kuyruk oluşturdu.

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, Eskişehir'deki Milli Piyango bayilerinde yoğunluk yaşanıyor. Online platformlardan da satışı yapılan çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam bilet ise 100 liradan satılıyor. 2 Eylül Caddesi'nde bilet satışı yapan Kemal Uysal, bu yıl bilet satışlarının daha hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Yılbaşı biletlerimizin satışı başladı. Bu sene satışlarımız daha hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah 100 milyon lirayı biz vereceğiz. Bilet alımlarını son güne bırakmasınlar. Çünkü yasaklar var. Çarşıya inen vatandaşlarımız bunu değerlendirsinler" diye konuştu.

Bilet alanlardan Naci Abaza, büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet alınması gerektiğini belirterek, "Bileti aldım ya, kazanmayı garantiye aldım. Büyük ikramiye çıkarsa ondan sonra ne yapacağımı düşüneceğim" dedi. Kadriye Kuvvet ise büyük ikramiye çıkarsa ihtiyacı olanlara yardım edeceğini söyledi. Bayiye babasıyla birlikte gelen 6 yaşındaki Yağmur Güneş, yılbaşı biletlerini seçip aldıktan sonra büyük ikramiye için herkese şans diledi.

Bilet alanlardan Ahmet Yılmaz da başı ve sonu 8 olan biletleri seçerek şansını böyle deneyeceğini söyleyerek, "8 olan rakamları aldım. Biletimin başı da sonu da 8. Eğer büyük ikramiye çıkarsa çok güzel yiyeceğim" dedi.


Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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