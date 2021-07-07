Eskişehir'de, kırsal mahalle yollarında üst yapı çalışmalarına başlandı

Eskişehir büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nin iş programı dahilinde Beylikova ilçesi Yeniyurt ve Gökçeayva Mahalleleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları başladı.

7 kilometrelik yolun üst yapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler Yeniyurt ve Gökçeayva'daki yol yapımının ardından Alpu ilçesi Alapınar, Taycılar ve Başören Mahallelerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik yolun sathi kaplamasını yapacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek çalışmalar kapsamında sathi kaplama yapılan yol güzergâhlarında sürücülerin can ve mal güvenliği için trafik işaretlerine ve hız kurallarına uyulması konusundaki uyarılarını yinelediler.

Kaynak: Bültenler