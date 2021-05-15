ESKİŞEHİR - Kiraladığı çekiciyle park halindeki kamyoneti çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de kiraladığı çekiciyle park halindeki kamyoneti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de kiraladığı çekiciyle park halindeki kamyoneti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Tunalı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Yapar, bir süre önce satın aldığı ve arızalı olan 26 NF 529 plakalı kamyonetini evinin yakınındaki ara sokağa park etti.

Yapar, 26 Nisan'da iş yerine giderken aracın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başvuru üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, park halindeki kamyonetin gece saatlerinde çekiciye yüklenerek çalındığını tespit etti.

Polis ve jandarma ekiplerince yürütülen ortak çalışmayla çalınan kamyonet Seyitgazi ilçesinde bulundu.

Hırsızlık şüphelisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, zanlının kamyoneti çalmak için çekiciyi kiraladığı öğrenildi.

Aracın sahibi Hasan Yapar, gazetecilere, park halindeki kazalı aracının çekiciyle çalındığını duyduğunda çok şaşırdığını söyledi.

Yapar, "Bir gün işe giderken arabanın yerinde olmadığını fark ettim. Araba zaten hurdaydı. Yanık, kazalı haldeydi. Acaba trafik mi çekti diye düşündüm. Araştırdım, trafikte de yok. Polise gittim, şikayetçi oldum. Kameralar incelendi. Araç bir köyde çıktı. Yakalanan kişi 'Ben aracı 4-5 bin liraya aldım.' demiş. Öyle bir şey de yok. Üzüldüm... Araç hurda ve kullanılmaz halde olduğu için şikayetçi de olmadım." diye konuştu.

Öte yandan, kamyonetin çekiciye yüklenerek çalınması güvenlik ve MOBESE kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli Ahmet U'nun park halindeki kamyoneti, çekiciye yüklemesi ve bölgeden ayrılması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar