Eskişehir'de kayıp kaynak ustası aranıyor

ESKİŞEHİR'de evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Mehmet Yerebakan'ı (60) bulmak için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Mehmet Yerebakan'ı (60) bulmak için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde oturan kaynak ustası Mehmet Yerebakan, önceki gün evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Evli ve 2 çocuk babası olan Yerebakan'ın yakınları çevrede yaptığı aramalarda bir sonuca ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, AKUT Eskişehir, Büyük Ayı Arama Kurtarma, DAK, OBAK ekiplerince Yerebakan'ın cep telefonunun son sinyal verdiği noktada arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı