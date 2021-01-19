Eskişehir'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü

Eskişehir'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobildeki iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

Eskişehir'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobildeki iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

Yıldıray Yenilmez idaresindeki 26 ADL 283 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi Kanal Boyu Sokağı'nda kontrolden çıkarak DSİ'ye ait kanala düştü.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile eşi Çiğdem Yenilmez, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yıldıray Yenilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanal kenarında otomobiliyle seyir halendeyken aracın kaymaya başladığını, bu sırada eşinin el frenini çektiğini ve aracın kanala devrildiğini söyledi.

Çiğdem Yenilmez ise "Allah daha beterinden saklasın, verilmiş sadakamız varmış." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar