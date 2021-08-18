Eskişehir'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu
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Eskişehir'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Eskişehir'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaybolan 3 kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaybolan 3 kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, aileleriyle gittikleri Esence Mahallesi'ndeki akrabalarının evlerinden, yakındaki dilek ağacını görmek için ayrıldıktan sonra haber alınamayan ikisi 15 yaşlarında, biri 10 yaşında 3 çocuk için jandarmaya kayıp ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan Alpu Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2 saatlik arama sonucu çocukları mahallenin 2 kilometre güneyinde bir mısır tarlasında buldu.

Önlerine çıkan köpeklerden korkarak tarlaya saklandıkları öğrenilen çocuklar, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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