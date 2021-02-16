Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
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Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

16.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:04

Son dakika haberleri... Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ikamet eden İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'tan haber alamayan yakınları durumu 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açarak girdiği evde aynı aileden 3 kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, bıçaklandığı belirlenen karı koca ve çocuğun cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını da araştıran polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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