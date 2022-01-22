Eskişehir'de kar yağışı - Haberler
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Eskişehir'de kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de gece başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

ESKİŞEHİR'de gece başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kentte gece başlayıp, sabah da aralıklarla yağan kar, etkisini sürdürüyor. Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yapanlar, kar manzarasını cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi, buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. Şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için ise Karayolları ekipleri, mesaisini sürdürdü. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü kentte, hissedilen sıcaklığın ise sıfırın altında 6 derece olduğu belirtildi. Kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.


Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, kar, Güncel, Haber

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