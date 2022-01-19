Eskişehir'de kar durdu, soğuk hava etkili (2) - Haberler
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Eskişehir'de kar durdu, soğuk hava etkili (2)

Eskişehir'de kar durdu, soğuk hava etkili (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAR, KAZALARA YOL AÇTIEskişehir'de kar yağışı etkisini kaybetmesine rağmen ulaşımda aksamalara ve kazalara neden oldu.

ESKİŞEHİR (DHA) - KAR, KAZALARA YOL AÇTI

Eskişehir'de kar yağışı etkisini kaybetmesine rağmen ulaşımda aksamalara ve kazalara neden oldu. Beylikova ilçesinde İhsan Özüdoğru, kullandığı 06 BNB 495 plakalı otomobiliyle Doğanoğlu Mahallesi'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak takla atan ve ters dönen otomobilde sürücü Özüdoğru ve yanındaki eşi Gülay Özüdoğru yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özüdoğru çifti ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Seyitgazi ilçesinde ise Süleyman Çetinkaya'nın kullandığı 26 BV plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Çetinkaya ile yanındaki Hüseyin Suna yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı. Kazalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


Eskişehir'de kar durdu, soğuk hava etkili (2)

Eskişehir'de kar durdu, soğuk hava etkili (2)

Eskişehir'de kar durdu, soğuk hava etkili (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şehir Hastanesi, Eskişehir, kar, Güncel, Haber

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