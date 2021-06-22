Eskişehir'de kanalizasyon taştı, bir binanın altı su doldu
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Eskişehir'de kanalizasyon taştı, bir binanın altı su doldu

Eskişehir'de kanalizasyon taştı, bir binanın altı su doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de geçtiğimiz gün yağan sağanak yağış nedeniyle kanalizasyon taşınca bir binanın bodrum katı suyla dolu.Günlerdir Eskişehir'i etkisi altına alan yoğun sağanak yağış, birçok hasara sebep olmaya devam ediyor.

Eskişehir'de geçtiğimiz gün yağan sağanak yağış nedeniyle kanalizasyon taşınca bir binanın bodrum katı suyla dolu.

Günlerdir Eskişehir'i etkisi altına alan yoğun sağanak yağış, birçok hasara sebep olmaya devam ediyor. Porsuk bulvarı üzerindeki kanalizasyon yağan yağmur suyunu kaldıramayarak taştı. Bunun üzerine taşan su, kanalizasyon kapağının hemen yanında bulunan binanın bodrum katına doldu. Binanın bodrum katına dolan su, tesisatçıların çalışmaları ile kanalizasyona tekrar boşaltılıyor. İçeride herhangi bir eşya olmadığından ciddi bir maddi hasar yaşanmadığını belirten tesisatçı Yücel Durmaz, dolan suyu boşaltmanın yaklaşık 4 saatlerini alacağını, akşam saatlerinde gelebilecek yeni bir yağışın çalışmalarını olumsuz yönde etkileyeceğini aktardı.

"Aşağıdaki su seviyesi belimin üzerinde bir noktaya kadar geliyor"

Kanalizasyonun yağan suyu çekmemesi ve binanın bodrum girişinin alt bir noktada kalmasından dolayı böyle bir sıkıntının yaşandığını belirten tesisatçı Yücel Durmaz, "Bütün su, aşırı yağmurdan dolayı buraya gelmiş. Suyu çekmek için bir motorumuz içeride şu an, bir tane daha aldık. Suyu boşaltmaya çalışıyoruz. Sular borudan gitmeyince kanalizasyondan tepmiş. Aşağıdaki su seviyesi belimin üzerinde bir noktaya kadar geliyor. Bir saattir çalışıyoruz, yaklaşık 4 saatlik daha çalışma gerekiyor gibi duruyor. İnşallah tekrar yağmur yağıp tepmezse durumlar böyle. İçeride belli bir hasar yok, yan tarafta bulunan kafenin havalandırma motoru içeride, muhtemelen o zarar görmüş olabilir" ifadelerini kullanarak yaşanan olayı ve sonrasında yaptıklarını anlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de kanalizasyon taştı, bir binanın altı su doldu
Eskişehir'de kanalizasyon taştı, bir binanın altı su doldu
Eskişehir'de kanalizasyon taştı, bir binanın altı su doldu
Eskişehir'de kanalizasyon taştı, bir binanın altı su doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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