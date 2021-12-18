Eskişehir'de inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü - Haberler
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Eskişehir'de inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Eskişehir'de inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yapımı süren apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yapımı süren apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Askerler Sokak'taki inşaatın 4. katında temizlik yapan Orhan Şen (55), henüz bilinmeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şen'in öldüğünü belirledi.

İnşaatta dün çalışmaya başladığı öğrenilen işçinin cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Eskişehir'de inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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