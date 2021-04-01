ESKİŞEHİR Eskişehir'de İnönü Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlandı

Eskişehir'de İnönü Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlandıMİLLİ Mücadele'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk zaferi olan İnönü Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Eskişehir'de İnönü Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlandı

MİLLİ Mücadele'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk zaferi olan İnönü Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Programa katılan İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsüm Bilgehan, 'Yüz yıl önce milletin makus tarihinin yenildiği yerde, canları pahasına kendilerinden katbekat üstün kuvvetlere karşı Kurtuluş Savaşı'nın ilk zaferini kazanan vatansever komutan ve askerlerimizi şükranla anıyoruz' dedi.

İnönü Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle İnönü ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Çuhadar, İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, İsmet İnönü'nün torunu ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Ayşe Gülsün Bilgehan katıldı.

'İNÖNÜ SAVAŞLARI, BİLİME VE AKLA DAYALI İLK DÜZENLİ ORDUNUN ZAFERİDİR'

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından konuşan İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan, 'Yüz yıl önce milletin makus tarihinin yenildiği yerde, canları pahasına kendilerinden katbekat üstün kuvvetlere karşı Kurtuluş Savaşı'nın ilk zaferini kazanan vatansever komutan ve askerlerimizi şükranla anıyoruz. İnönü Savaşları, bugünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana çizgilerinin belirlendiği, bilime ve akla dayalı ilk düzenli ordunun zaferidir. Çetelerin, hukuksuz çatışmaların sonudur. Hem dış güçlere hem iç savaşlara verilen cevaptır. Çağdaş uygarlık yolundaki ilk adımdır. Bağnazlığa, cehalete ve ihanete karşı, boyunlarında idam fermanı taşıyan cesur insanların meydan okumasıdır. Uzun zaman sonra bu millete 'Ne mutlu Türküm diyene' dedirten zaferdir? dedi.

İnönü ilçesi Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt ise büyük mirasa sahip çıkılması gerektiğini belirterek, 'Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası olan bu vatana layığı ile sahip çıkmak için Kurtuluş Savaşı'ndaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı, bugün de kalbimizde hissetmektir' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kutlama programı sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı