Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza
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Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza

Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza
Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de trafik kurallarını ihlal ettikleri jandarma helikopteriyle tespit edilen 21 sürücüye 8 bin 628 lira ceza uygulandı.

ESKİŞEHİR'de trafik kurallarını ihlal ettikleri jandarma helikopteriyle  tespit edilen 21 sürücüye 8 bin 628 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla helikopterle trafik denetimi yaptı. Eskişehir'in Ankara ve Bursa karayolları üzerinde yapılan denetimde seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, yükü karayoluna değecek-düşecek şekilde yükleyen, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, uygunsuz şerit kullanımı yapan ve makas atıp, hatalı sollama yapan 21 sürücü tespit edildi. Yerde bulunan ekiplere bildirilen sürücülere toplam 8 bin 628 lira ceza uygulandı.


Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza
Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza
Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza
Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza
Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza
Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza
Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza
Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan

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