Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
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Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 45 kişinin de ifadelerine başvuruldu, adliyeye sevk edilen şüphelilerin 2'si tutuklandı Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda, 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 45 kişinin de ifadelerine başvuruldu, adliyeye sevk edilen şüphelilerin 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda, 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 1'i kadın 4 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca operasyon kapsamında 45 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Sultan N. ile Hüseyin M. tutuklanırken, E.N. ve O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot

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