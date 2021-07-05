Eskişehir'de eski eşi tarafından av tüfeğiyle yaralanan kadının tedavisi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de eski eşi tarafından av tüfeğiyle yaralanan kadının tedavisi sürüyor

Eskişehir'de eski eşi tarafından av tüfeğiyle yaralanan kadının tedavisi sürüyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de tartışma sırasında eski eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralanan kadının tedavisine devam ediliyor.

Eskişehir'de tartışma sırasında eski eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralanan kadının tedavisine devam ediliyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisine kaldırılan Fadime D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında Sedat K'nin, bir apartmanın önünde eski eşini beklediği, evine gelen Fadime D'ye tokat attıktan sonra kadının peşinden elindeki silahla içeri girdiği görülüyor.

Görüntülerde, yaklaşık 1 dakika sonra apartmandan elindeki tüfekle çıkan Sedat K'nin olay yerinden uzaklaştığı, komşuların durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin kadını ambulansa bindirdiği de yer alıyor.

Kırmızıtoprak Mahallesi Alptekinler Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden 35 yaşındaki Fadime D, 2 Temmuz gecesi evine girdiği sırada bir yıl önce boşandığı Sedat K. (36) ile karşılaşmıştı. Eski eşi tarafından av tüfeğiyle yaralanan Fadime D. hastaneye kaldırılmış, Sedat K. ise iki sokak ileride olayda kullandığı av tüfeğiyle intihar etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Taner Ölmez Burak Özçivit Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de eski eşi tarafından av tüfeğiyle yaralanan kadının tedavisi sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 10:32:42. #1.15#

title