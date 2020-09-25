Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

25.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:39
Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, yanan bir otomobilden alevlerin yol kenarındaki ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangın söndürüldü.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, yanan bir otomobilden alevlerin yol kenarındaki ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangın söndürüldü.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mihalgazi ilçesinde 24 Eylül'de meydana gelen orman yangını, ekiplerimizin üstün gayretleri ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yangına, Eskişehir, Bursa ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi.

Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın bölgesinde 2 helikopter ve 1 uçak soğutma çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 70 hektar kızılçam ormanı ile orman bitki örtüsünün yandı.

"Yanan ağaçları sahadan çıkarıp tekrar fidan dikmek için toprağı işleyeceğiz"

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yaptığı açıklamada, yangına müdahalede emeği geçenlere teşekkür etti.

Çok sarp bir yerde çıkan yangını kısa sürede söndürdüklerini vurgulayan Temel, "Yer ekiplerimizin yanı sıra hava araçları çok etkili oldu. Şimdi yapmamız gereken yaraları en kısa sürede sarmaktır. Önce yanan alanın net ölçümünü yapacağız, sonra yanan ağaçları sahadan çıkarıp tekrar fidan dikmek için toprağı işleyeceğiz. İnşallah ilkbaharda da yeniden ağaçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Angela Merkel Charles Michel Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 13:42:33. #1.14#
title