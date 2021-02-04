Eskişehir'de bir kişiyi döverek öldürdükleri öne sürülen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Eskişehir'de bir kişiyi döverek öldürdükleri öne sürülen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

04.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:37
Eskişehir'de bir kişiyi döverek öldürdükleri öne sürülen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Eskişehir'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili oldukları ileri sürülen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili oldukları ileri sürülen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Kubilay E. (29), Orhan A. (56) ve Vural G. (31) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ferhat K. (31) ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanıklar, olayla hiçbir ilgilerinin olmadığını savundu. Suçu E.L'nin işlemiş olabileceğini ileri süren sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Maktul Olcay Kanar'ın babası Gürbüz Kanar ise önceki beyanlarını tekrar ederek, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, daha önce tanık olarak çağırılan ve sanıklar tarafından suçlanan E.L'nin tekrar beyanda bulunmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de Mart 2020'de çıkan kavgada ağır yaralanan Olcay Kanar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli olarak 4 kişi tutuklanmış, bir süre sonra Ferhat K. tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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