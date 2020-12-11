Eskişehir'de bin yıllık İncil ele geçirildi
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Eskişehir'de bin yıllık İncil ele geçirildi

11.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:58
Eskişehir'de bin yıllık İncil ele geçirildi

Eskişehir'de jandarmaya bin yıllık el yazması İncil'i satmak isteyen 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de jandarmaya bin yıllık el yazması İncil'i satmak isteyen 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir vatandaşın elinde bulunan bin yıllık el yazması İncil'i satmak için Sivrihisar ilçesine gideceği ihbarını aldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri alıcı kılığında tarihi İncil'i satmaya çalışan şüphelilerle irtibat kurdu. Alıcı bulduklarına sevinen şüpheliler ile jandarma ekiplerine bağlı görevliler Sivrihisar ilçesinde yol üzerinde bir dinlenme tesisinde buluştu.

Bin yıllık İncil ele geçirildi

Şüphelilerin gelmesi sonrasında operasyonu başlatan ekipler, araçta bulunan M.S.K., Y.C.Ö. ve S.Ç.'yi satmaya çalıştıkları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması İncil ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan çalışma sonrasında şüphelileri takip eden bir aracın olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, diğer şüphelilerin bulunduğu aracı da kısa sürede yakaladı. Yakalanan araçta öncü görevi yaptıkları iddia edilen A.H., A.Y. ve M.Ç' de gözaltına alındı.

Olayda toplamda gözaltına alınan 6 şüpheli üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda ise, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İncil, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 adet kolye, 2 adet tabanca ve 35 adet dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de bin yıllık İncil ele geçirildi
Eskişehir'de bin yıllık İncil ele geçirildi
Eskişehir'de bin yıllık İncil ele geçirildi
Eskişehir'de bin yıllık İncil ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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