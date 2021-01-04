ESKİŞEHİR - Baba oğul kavgada bıçakla yaralandı
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ESKİŞEHİR - Baba oğul kavgada bıçakla yaralandı

04.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:26

Eskişehir'de kavga sırasında bıçakla yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

Eskişehir'de kavga sırasında bıçakla yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

Gökmeydan Mahallesi Canay Sokağı'nda bir iş yerinin önünde Selami (64) ve oğlu Ali G. (33) ile Ali B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali B. tarafından bıçaklandığı iddia edilen baba oğul yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Selami G. ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Ali G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan Ali B. ise ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ESKİŞEHİR - Baba oğul kavgada bıçakla yaralandı
ESKİŞEHİR - Baba oğul kavgada bıçakla yaralandı
ESKİŞEHİR - Baba oğul kavgada bıçakla yaralandı
ESKİŞEHİR - Baba oğul kavgada bıçakla yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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