Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku - Haberler
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Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

ESKİŞEHİR'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde törenle anıldı.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde törenle anıldı. 2 dakikalık saygı duruşu sonrası, Atatürk'ün kendi sesinden 10'uncu Yıl Nutku'nun yayını yapıldı.

Kentte 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni Vilayet Meydanı'nda yapıldı. Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, kamu kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na konulmasının ardından, saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesi ile birlikte törenin alanının yanı sıra sokakta, tramvayda ve araçlarında olanlar, 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Sonra askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ün kendi sesinden 10'uncu Yıl Nutku'nun yayını yapıldı.


Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

Eskişehir'de Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Son Dakika Haberleri
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