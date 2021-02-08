Eskişehir'de akraba ziyareti sonrası 3 aileden 9 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de akraba ziyareti sonrası 3 aileden 9 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

08.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:06
Eskişehir'de akraba ziyareti sonrası 3 aileden 9 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 9 kişinin temas içinde olduğu 7 ev karantinaya alındı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 9 kişinin temas içinde olduğu 7 ev karantinaya alındı.

Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 3 aileye mensup bazı kişilere, İstanbul'dan kendilerini ziyarete gelen akrabalarının ayrılmasının ardından görülen belirtiler nedeniyle hastanede test yapıldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde uygulanan testleri pozitif çıkan 9 kişi, tedavi altına alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada, hastalığa yakalanan bireylerin, ailelerindeki 17 kişiyle temaslı olduğu tespit edildi.

Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, temaslıların yaşadığı 7 evin 10 günlüğüne karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Bu süreçte söz konusu kişilerin ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığınca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Numan Kurtulmuş Leyla Şahin Usta Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Barış Manço Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de akraba ziyareti sonrası 3 aileden 9 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 13:29:13. #1.14#
title