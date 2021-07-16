Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Vilayet Meydanı'nda tören düzenlenirken, kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişiminde şehit olanları andı.

ESKİŞEHİR'de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Vilayet Meydanı'nda tören düzenlenirken, kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişiminde şehit olanları andı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Bulunduğumuz coğrafya tarihte olduğu gibi bugün de bazı çıkar oyunlarına, karanlık planlara sahne olmaktadır. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bölünmezliğini bozmak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de amaçlarına ulaşamayacaklardır" dedi.

Eskişehir Valiliği, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Vilayet Meydanı'nda anma töreni düzenledi. Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Müftüsü Bekir Gerek ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi, meydandaki büyük ekrandan programa katılanlara izlettirildi. Daha sonra konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 15 Temmuz'un, milli iradenin dirilişi, asrın en büyük ihanetine karşı asrın en önemli zaferi olduğunu ifade ederek, "Bulunduğumuz coğrafya tarihte olduğu gibi bugün de bazı çıkar oyunlarına, karanlık planlara sahne olmaktadır. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bölünmezliğini bozmak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de amaçlarına ulaşamayacaklardır. 15 Temmuz, milli iradenin dirilişi, asrın en büyük ihanetine karşı asrın en önemli zaferidir. Nitekim merhum Adnan Menderes'in tarihe not düşen mektubunda da yazdığı gibi 'ipleri efendilerinde olan' kuklalar, 15 Temmuz'da millete yeniden darbe indirmeye kalkışmıştır. Yine Menderes'in ifadesiyle 'silahların gölgesinde yaşayan efendilerinin' hiç hesaba katmadıkları hasbi bir davet ve bu davete icabet ederek meydanlara çıkan, susmayan, sinmeyen, her zamankinden gür bir şekilde yankılanan milletin sesi vardır. 15 Temmuz Zaferi, darbecileri ebediyete kadar takip eden bu sesin, darbe zihniyetini silip süpürdüğü gündür. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ ihanet çetesi mensupları tarafından gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişimi de dahil olmak üzere terörle mücadelede dik duruşumuzdan asla taviz veremeyiz. Bu, her şeyden önce vatanımıza, bir gül bahçesine girer gibi genç yaşında şu kara toprağa giren şehitlerimize karşı üzerimize yazılmış bir borçtur. Vatan uğrunda, görev esnasında şehit ya da gazi olan askerimiz, jandarmamız, polisimiz, öğretmenimiz ve nice evladımız, canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimiz bizim onurumuzdur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar okunurken, ilahi grupları da katılanlara tasavvuf musikisi dinletisinde bulundu. Tören tiyatro ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle tamamlandı.


Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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