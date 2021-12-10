Eskişehir'de 10 bin liralık kablo hırsızlığına 3 tutuklama - Haberler
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Eskişehir'de 10 bin liralık kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Eskişehir'de 10 bin liralık kablo hırsızlığına 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde, trafolardan 10 bin lira değerindeki elektrik kablolarını çaldığı tespit edilerek yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde, trafolardan 10 bin lira değerindeki elektrik kablolarını çaldığı tespit edilerek yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

Çifteler'e bağlı Çiftçi Mahallesi'nde, önceki gün, sulama amacıyla kullanılan trafolardan piyasa değeri 10 bin lira olan elektrik kabloları çalındı. Çifteler Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatırken, şüphelilerin M.Ç., S.Ç. ve Ş.Z. olduğunu belirledi. İlçe merkezindeki evlerinde yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Eskişehir'de 10 bin liralık kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Eskişehir'de 10 bin liralık kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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