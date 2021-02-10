Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için kar yağışı uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'in hafta sonunda kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 ilin cuma gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu Karadeniz üzerinden yurda girecek yeni sistemle, kuvvetli poyrazın da etkisi ile Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde kar yağışı görülecek.

Kar yağışlarının, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren soğuk havanın etkisini artırmasıyla gelecek hafta boyunca süreceği öngörülüyor.

Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta sonundan itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ