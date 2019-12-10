Eskişehir Büro Memur-Sen, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
Eskişehir Büro Memur-Sen İl Başkanı Ali Selim Aktaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Eskişehir Büro Memur-Sen İl Başkanı Ali Selim Aktaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Rektörlük ofisinde gerçekleşen görüşmede Eskişehir Büro Memur-Sen İl Başkanı Aktaş ve beraberindeki heyet, Rektör Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR