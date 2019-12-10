Eskişehir Büro Memur-Sen, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
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Eskişehir Büro Memur-Sen, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Eskişehir Büro Memur-Sen İl Başkanı Ali Selim Aktaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

10.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:43
Eskişehir Büro Memur-Sen, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Büro Memur-Sen İl Başkanı Ali Selim Aktaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan 'yı ziyaret etti.


Rektörlük ofisinde gerçekleşen görüşmede Eskişehir Büro Memur-Sen İl Başkanı Aktaş ve beraberindeki heyet, Rektör Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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