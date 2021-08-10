Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz'den, Büyükerşen'e ziyaret!

Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Yönetim Kurulu Üyeleri İzzet Aslan, Hilal Şeref, İdil Burcu Polat ve Hüseyin Akçar Başkan Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen, hukukun temel taşlarından biri olan savunma görevini yerine getiren tüm avukatlar adına Elagöz ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Mustafa Elagöz 1 Eylül'de gerçekleştirilecek olan adli yıl açılış törenine ve beraberinde yapılacak olan konsere Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i davet etti.

Kaynak: Bültenler