Eskişehir Adana'ya Boyun Eğdi
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor ile Adanaspor arasındaki mücadele misafir takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor ile Adanaspor arasındaki mücadele misafir takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topu kapan Hasan Hüseyin Acar, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu zayıf kaldı.
12. dakikada Erkan Zengin'in sol kanata gönderdiği uzun topa hareketlenen Dorukhan, bekletmeden ceza sahası içerisindeki Semih Şentürk'ü gördü. Tecrübeli golcü sert bir vuruşla defansa rağmen topu filelere gönderdi. 1-0
20. dakikada Oğuz Han'ın sağdan ceza sahası içerisine sert gönderdiği topu, müsait pozisyondaki Bahattin Köse ıskaladı.
21. dakikada Magaye ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Koman, kaleci Kayacan'ın üzerine vurdu.
26. dakikada Magaye'nin kullandığı kornere kafa vuran Renan Souza Diniz, sol kale direğinin dibinden topu dışarı attı.
30. dakikada Koman'ın sağ kanattan içeri ortasına iyi bir vuruş yapan Bahattin Köse, kaleci Kayacan'ın üstünden topu ağlarla buluşturdu. 1-1
47. dakikada Maghaye'nin ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Han, takımını öne geçirdi. 1-2
69. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu, daha müsait durumdaki Erkan Zengin'i gördü. Erkan'ın yakın mesafeden vuruşu kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
73. dakikada Erkan Zengin'in içeri ortasına iyi yükselen Hasan Ayaroğlu'nun kafa vuruşunu, kaleci İrfan çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı.
88. dakikada Renan Rodigues'in uzun pasında topla buluşan Oğuz Han, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.
90. dakikada Koman'ın ceza sahası içerisine bıraktığı topu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Bahattin Köse ıskaladı.
KÜNYE
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Abdullah Yılmaz x, Baran Eraslan x, Hüsnü Emre Çelimli x
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Fıratcan Üzüm dk. 80 x), Dorukhan Toköz xx, Uğur İnceman x (Andaç Güleryüz dk. 68 x), Erkan Zengin xx, Kaan Kanak xx, Hasan Ayaroğlu xx, Semih Şentürk xx, Jerrry Akaminko xx, Hürriyet Gücer xx, Semih Güler x (Muhammet Serdar Yazıcı dk. 87 ?)
Yedekler: Gökhan Siverek, Bilal Aziz Özer, Talha Erdoğan, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan
Teknik Direktör: Yücel İdiz
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, Vinicius Jose Ignacio xx, Renan Souza Diniz x, Onur Akbay x (Ahmet Bahçıvan dk. 90 ?), Gökhan Süzen x, Tevfik Altındağ xx, Vlagyimir Koman x, Renan Rodigues da Silva xx, Oğuz Han Aynaoğlu x (Sercan Kaya dk. 90 ?), Bahattin Köse xx, Magaye Serigne x (Abdülaziz Solmaz dk. 74 x)
Yedekler: Hayrullah Mert Akyüz, Yakup Demir, Atakan Ekiz, Serhat Tunç
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Semih Şentürk (dk. 12) (Eskişehirspor), Bahattin Köse (dk. 30), Oğuz Han Aynaoğlu (dk. 47) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Semih Şentürk (dk. 90) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Jerrry Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Şentürk, Kaan Kanak (Eskişehirspor), Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Bahattin Köse, İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)
(Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan/İHA)