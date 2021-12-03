Eskil Kaymakamı Coşkun, down sendromlu "Fatih amir"i ziyaret etti

FATİH, İSTANBUL (AA) - Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun, polis hayranı 29 yaşındaki down sendromlu Fatih Mutlu'yu ziyaret etti.

Coşkun ve beraberindekiler ilçeye bağlı Merkez Mahallesinde ailesiyle yaşayan ve yörede "Fatih amir" olarak tanınan polis yeleğini üzerinden hiç çıkarmayan Mutlu'yu ziyaret etti.

Coşkun, burada AA muhabirine, yaklaşık 2 ay önce Eskil'e tayininin çıktığını ve buraya gelince Fatih Mutlu ile tanıştığını anlattı.

İlçe halkının Fatih'i çok sevdiğini vurgulayan Coşkun, "Vatandaşlar Fatih'i polis gibi karşılıyor ve sözünü dinliyor. Fatih bize çok yardımcı oluyor ve olmaya devam edecek. Kendisini çok seviyoruz. Gerçek dostlar kesinlikle kromozom saymaz." diye konuştu.

Öte yandan Coşkun ve Belediye Başkanı Necati Belgemen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Eskil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

AA / Hacı Özkan - Son Dakika Haberleri

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