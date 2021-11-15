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Eski Zonguldak Milletvekili İsa Vardal vefat etti

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
Eski Zonguldak Milletvekili İsa Vardal vefat etti

17. dönem Zonguldak Milletvekili İsa Vardal vefat etti.

ZONGULDAK (AA) - 17. dönem Zonguldak Milletvekili İsa Vardal vefat etti.

İsa Vardal için Tbmm'de tören düzenlendi.

Törene, Vardal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu katıldı.

Vardal, Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Özgeçmiş

1935 yılında doğan Vardal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Karlıova ve Bismil Sorgu Hakimi, Şarkikaraağaç Hukuk Hakimi, Zonguldak Asliye Hukuk Hakimi ve 1. İş Mahkemesi Hakimi olarak görev yapan Vardal, TBMM Danışma Meclisi Zonguldak Üyeliği, 17. dönem Zonguldak Milletvekilliği yaptı.

Vardal, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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