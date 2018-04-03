Eski Yüksek Yargı Üyeleri Hakim Karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, MHP'li muhaliflerin 2016'da olağanüstü kongreyi toplamasına ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin eski üyesi Oktay Acu, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Acu ile avukatı katıldı.

Duruşmada, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK üyesi Kerim Tosun ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem tanık olarak dinlendi.

Okur, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, diğer tanıklar salonda hazır bulundu.

Birol Erdem, sanık hakkındaki bilgisinin Aralık 2013 öncesine ait olduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde 1996-2010 yılları arasında görev yaptığını anlatan Erdem, sanığı Teftiş Kurulu Başkanlığında çalıştığı dönemden tanıdığını anlattı.

Sanığın çevresi itibarıyla o dönem "cemaatçi" olduğu yönünde kanaatinin bulunduğunu belirten Erdem, FETÖ mensubu HSYK üyelerinin istemesi sonucu sanığın Yargıtaya üye seçildiğini kaydetti. Erdem, bu yapıdan olmayan Yargıtay üyelerini bir araya getirdikleri toplantılara sanığı çağırmadıklarını söyledi.

İbrahim Okur da sanığın HSYK Başmüfettişiyken Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atandığını, FETÖ üyesi olduğunu düşündüğü eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın Acu'nun başkan olması için kendileriyle görüştüğünü ifade etti.

Bir başka ismin Teftiş Kurulu Başkanlığına getirilmesi üzerine Acu'nun görevinden ayrılarak Ankara hakimi olduğunu anlatan Okur, daha sonra Yargıtay üyeliğine seçim yapılacağı dönemde FETÖ mensubu kurul üyelerinin sanığın ismini gündeme getirdiğini ve bu kişilerin ısrarıyla Acu'nun Yargıtay üyeliğine seçildiğini belirtti.

Ahmet Hamsici ise sanığın Yargıtay üyeliği için FETÖ üyesi kurul üyelerinin listesinde olduğunu ancak kendisinin de ismini verdiğini söyledi. Hamsici, sanığın Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına getirilmesinde FETÖ mensubu kurul üyelerinin etkisinin olup olmadığını hatırlamadığını dile getirdi.

Kerim Tosun da sanığı 1985'ten bu yana tanıdığını, birlikte okuduklarını anlattı.

Okul döneminde Acu'nun FETÖ bağlantısını görmediğini ifade eden Tosun, aksine yaşam tarzının bu yapıyla ilgisinin olmadığını aktardı.

Acu'nun okulu uzatması nedeniyle irtibatlarının koptuğuna işaret eden Tosun, Teftiş Kuruluna geldikten sonra birkaç kez görüştüklerini bildirdi. Tosun, "Sanık Yargıtaya bizimle seçilmedi, hatta bizden sonraki dönem de seçilmedi, ondan sonraki dönem seçildi. Seçimde cemaate 3-4 kontenjan verildiği söylendi ve bu isimler arasında Oktay Acu da sayıldı. Cemaatle irtibatını o zaman öğrendim." dedi.

Daha sonra gelen bilgi ve belgeler okundu. Buna göre Acu'nun adına kayıtlı bir hatla bin 933 kez ByLock'a giriş yaptığı belirtildi.

Tanık beyanları ve gelen belgelere karşı söz verilen Acu, bunları inceledikten sonra beyanda bulunacağını söyledi. Sanık Oktay Acu, tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 1 Ağustos'a bırakılmasına karar verdi.