Eski yenge Jelena Karleusa'nın bikinili karelerine mesaj yağdı
Yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraflarla ülkesi Sırbistan'da olduğu kadar Türkiye'de de gündemden düşmeyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, bikinili kareleriyle olay yarattı. İşte detaylar...
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. Bikinili iki karesini yayınlayan Sırp şarkıcıya, kısa sürece yüzlerce mesaj yağdı. Bir karesinde bok eldiveni takan Karleusa, "Dövüş benimle" diye yazdı.
Beşiktaş taraftarının "Yenge" diye hitap ettiği Sırp şarkıcı, her paylaşımıyla gündem olmaya devam ediyor. Tosic, bu sene Kasımpaşa forması giyiyor.
Kaynak: Snob Magazin