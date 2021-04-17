Eski yenge Jelena Karleusa'nın bikinili karelerine mesaj yağdı

Yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraflarla ülkesi Sırbistan'da olduğu kadar Türkiye'de de gündemden düşmeyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, bikinili kareleriyle olay yarattı. İşte detaylar...