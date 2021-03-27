Eski Yargıtay üyesi Kılıç ve Danıştay üyesi Demir'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezaları onandı
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Eski Yargıtay üyesi Kılıç ve Danıştay üyesi Demir'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezaları onandı

Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Eski Yargıtay üyesi Kılıç ve Danıştay üyesi Demir'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezaları onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Mustafa Kılıç ve eski Danıştay üyesi Hasan Demir'e Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Mustafa Kılıç ve eski Danıştay üyesi Hasan Demir'e Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kılıç ve Demir hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemelerini tamamladı.

Kurul, her iki sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 7 yıl 6'şar ay hapis cezalarını onadı.

Örgüt tarafından Yargıtay'a seçildi

Mustafa Kılıç, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle görevinden ihraç edilmiş ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmıştı.

Üniversite yıllarından itibaren FETÖ içinde bulunduğu ve örgüt toplantılarına katıldığı belirtilen Kılıç'ın, örgütün talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği iddia edilmişti.

Demir hakkındaki mütalaadan

Hasan Demir de ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılanmış, davanın esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ bağına dair tespitler yer almıştı.

Tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelerden sanık Demir'in FETÖ içerisinde yer aldığı, örgüt mensuplarının talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği belirtilen mütalaada, FETÖ mensubu Danıştay üyelerinin, örgüt elebaşı Gülen'in ABD'ye gitmeden önce kaldığı Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst katını gezmek için İstanbul'da toplantı düzenlediği, Demir'in telefonunun da söz konusu tarihlerde İstanbul'da baz sinyali verdiği ifade edilmişti.

Mütalaada, Demir'in, diğer yargı mensuplarıyla Ankara'daki bir ankesörlü telefondan 2012'de ardışık arandığının tespit edildiği, Danıştay üyesi seçildikten sonra da örgüt faaliyetlerini devam ettirerek görevli bulunduğu Daire'de örgütün ev ve yurtlarına ilişkin davalarda örgüt mensuplarıyla hareket ettiği aktarılmıştı.

Sanığın böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ederek "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçunu işlediği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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