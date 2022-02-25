Eski vekil Altan Tan'a 5 yıla kadar hapis istemiyle dava

DİYARBAKIR (DHA) - ESKİ HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında 'terör örgütü propagandası' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Altan Tan'ın, 22 Mart 2021'de katıldığı televizyon programında, konuşmasının bir bölümünde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı kaydedildi. Tan'ın "PKK da 40 yıldır bu siyasetin içinde önemli bir faktördür. 50-60 bin insan hayatını kaybetmiş, bir sürü tahribat olmuş ama siz meseleyi sadece şiddet, terör ve silah üzerine yoğunlaştırırsanız demokratik mücadele, halkı kazanma ve demokratik kanalları açma bunların tamamı kapanıyor" dediği belirtildi.

İddianamede Altan Tan'ın 'terör örgütü propagandası' suçudan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.