Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkındaki gerekçeli karar açıklandı
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Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkındaki gerekçeli karar açıklandı

FETÖ üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'a verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, "Sanığın kendi iradesiyle hareket etmeyip örgüt iradesini benimseyerek kendi iradesinin önüne geçirdiği, örgüt...

Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkındaki gerekçeli karar açıklandı
06.08.2020 21:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:51

FETÖ üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'a verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, "Sanığın kendi iradesiyle hareket etmeyip örgüt iradesini benimseyerek kendi iradesinin önüne geçirdiği, örgüt ile organik bir bağ kurduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Oğuz'un, örgütün İzmir'de iş dünyasında prestijini artırma amacıyla kurulan ve kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği ve İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi isimli derneklerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunduğuna işaret edilen kararda, FETÖ'nün diğer oluşumlara sızma faaliyetini içeren "renklendirme" politikasına dikkat çekildi. Ayrıca Oğuz'un, örgütün mahrem imamı Hüseyin Ç. ile operasyonel hatla iletişim kurarak ABD'ye 3 günlük seyahat gerçekleştirdiği ve ABD seyahatine yakın tarihlerde yine renklendirme politikasına uygun düşecek şekilde adı geçen derneklerden ayrıldığı, seyahate müteakip 2011 yılındaki milletvekili seçimlerinde CHP'den aday adayı olduğu belirtildi.

Örgüt iradesini benimseyerek kendi iradesinin önüne geçirdi

Gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Sanığın sonradan örgütle iltisakı tespit edilen şirketlerle kurduğu iş ilişkisi vasıtasıyla tanışmış olduğu örgütün askeri mahrem imamları Ercan A. ve onun tanıştırdığı Lokman U. ve Hakkı G. ile 2017-2019 yıllarında bir araya geldikleri, gelişen süreçte CHP'den Urla belediye başkan adaylığına gösterilerek 2019'da seçildiği hususları nazara alındığında örgütle olan iltisakının sempati boyutunu aşarak renklendirme yöntemiyle örgüt hiyerarşisi içinde yer aldığı yönünde heyetimizde tam bir vicdani kanaat hasıl olmuştur. Oğuz'un, FETÖ'nün yapısı ve amacı dikkate alındığında sadece örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilebilen faaliyetlerde bulunduğu, örgüt üyesi olduğu kabul edilip hiyerarşik yapıya dahil olarak örgüt tarafından verilen görevleri yerine getirmeye hazır vaziyette beklediği, kendi iradesiyle hareket etmeyip örgüt iradesini benimseyerek kendi iradesinin önüne geçirdiği, örgüt ile organik bir bağ kurduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Sanığın örgüt üyesi olmadığına yönelik savunmasına itibar edilmeyerek atılı suçtan cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Olay

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Urla belediye başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, 16 Aralık 2019 yılında FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından Oğuz'un görevinden uzaklaştırılmasının ardından, Urla Kaymakamı Önder Can, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Mahkeme tarafından, 3 Temmuz'daki karar duruşmasında, Oğuz'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, hükümle birlikte yurt dışı yasağı konularak tahliyesi kararlaştırılmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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