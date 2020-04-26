Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz son yolculuğa uğurlandı
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Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz son yolculuğa uğurlandı

Eski TRT Genel Müdürlerinden Şenol Demiröz, 70 yaşında hayatını kaybetti.

26.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:30
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz son yolculuğa uğurlandı

Eski TRT Genel Müdürlerinden Şenol Demiröz, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Demiröz, öğleden sonra yaşamını yitirdi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurumumuzun eski Genel Müdürlerinden Şenol Demiröz Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Şenol Demiröz'ün yarın Adapazarı Erenler Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceğini belirtti.

"Demiröz, herkesi kucaklayan bir yapı inşa etti"

Sanat danışmanı ve küratör Mehmet Lütfi Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şenol Demiröz ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki görevi döneminde yaklaşık 10 yıl birlikte çalıştıklarını dile getirerek, Demiröz'ün kendileriyle tamamen güven esaslı çalıştığını aktardı.

Şenol Demiröz'ün kültür politikalarının o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok rahatlattığına değinen Şen, şunları anlattı:

"Ülkeye değer üreten herkesi kucaklayan bir yapımız vardı. Hatta bir önceki dönemin yani Nurettin Sözen'in, Kültür Daire Başkanı olan Hilmi Yavuz'un bile 'Bizim dönemimizdeki kültür içerikleri hem nitelik hem de nicelik olarak bu dönemde aşıldı.' diye bahsettiğini ifade edebilirim. Şenol Demiröz bu ülkeye değer katmış, ideoloji gözetmeksizin kim varsa herkesi kucaklayan bir yapı inşa etti. Bence onun o inşa ettiği yapıya Türkiye'de her zaman ve her alanda ihtiyaç var. Biz o dönemde Refah Partisi belediyesi olarak solun bile gündemine alamayacağı derecede sol entelektüellere sahip çıkmıştık. Her türden sanatçıya yer vermiştik. Mesela İdris Küçükömer günleri, Kemal Tahir günleri yapmıştık. Şenol Demiröz o zaman ezberleri tamamen bozmuştu. Şenol Demiröz bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde kültür alanında çok başarılı bir şekilde yapmıştı."

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Demiröz'e çok şey borçlu olduğuna işaret ederek, "Başımız sağolsun. Bize kıymet verdin, güvendin, bize özgüven verdin. Üzerimizde ödenemez hakkın vardır. Ağabeyim, gönüldaşım, başkanım uğurlar ola. Mekanın cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Şenol Demiröz'ün öz geçmişi

Adapazarı'nda 23 Mayıs 1950'de dünyaya gelen Demiröz, Sakarya Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın - Yayın Yüksekokulu'nda eğitim aldı. Maliye Bakanlığı Gelirler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda basın müşavirliği görevlerinde bulunan Demiröz, Şaban Karataş döneminde TRT'de Genel Müdür Program Uzmanı olarak 1976 yılında göreve başladı.

Demiröz, bir dönem TV Dairesi Yayın Planlama Müdürlüğü ve Yayın Planlama Dairesi Planlama Uzmanlığı görevlerinde de bulunarak, TRT'deki görevinden 1982 yılında ayrıldı. Macit Akman, Tuncay Öztürk ve Ahmet Beyazıd'la Ajans 1400'ü kuran Demiröz, film sektörüyle ilgili kuruluşlarda şirket yöneticiliği, film yapımcılığı ve belgesel film yönetmenliği alanlarında çalışmalara imza attı.

Ajans 1400'ün ilk çalışması ise "Afgan mücahidlerinin direnişi" ile ilgili belgesel oldu. Ahmet Bayazıt, Yücel Çakmaklı, Şenol Demiröz, Erdem Bayazıt, Necdet Taşçıoğlu ve kameraman Çetin Tunca'dan oluşan altı kişilik ekip, tam dört ay Pakistan'da ve Afganistan dağlarında kaldı. Bu geziyle ilgili hatıralar ise şair Erdem Bayazıt tarafından "İpek yolundan Afganistan'a" ismiyle kitaplaştırıldı.

"Türk Vakıf Medeniyeti" başlıklı belgesel çalışmasıyla "Kültür Bakanlığı Sinema Başarı Ödülü" ve "Türkiye Milli Kültür Vakfı Türk Kültürüne Hizmet Ödülü"ne değer görülen Şenol Demiröz, 1994 yılının Nisan ayında İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Mayıs ayında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığına atandı.

Taksim Sanat Galerisi Jüri Başkanlığı görevinin yanı sıra Şehir Tiyatroları Repertuvar Kurulu Başkanlığı görevini de bir süre yürüten Şenol Demiröz, çok sayıda uluslararası ve ulusal ölçekli festival ve etkinliğe ve Türki Cumhuriyetler konulu yapımlara imza attı.

2004 yılında TRT Genel Müdürü olarak atanan Demiröz, 2005'te emekliliğe ayrıldı.

Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz son yolculuğa uğurlandı

Kaynak: AA

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