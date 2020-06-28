Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
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Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti

TRT'nin emekli başspikerlerinden Cihangir Göker, Ankara'da 77 yaşında yaşamını yitirdi. Göker, yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
28.06.2020 22:34 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:44

TRT'nin emekli başspikerlerinden Cihangir Göker, 77 yaşında hayatını kaybetti.

TRT Ankara Televizyonu'nda 31 Ocak 1968'de gerçekleştirilen ilk yayının spikerliğini ve tarihçi Afet İnan'ın "Atatürk ve Devrimleri" programının sunuculuğunu üstlenen Göker, 41 yıllık meslek hayatında önemli anları ve olayları kamuoyuna aktarmıştı. Ankara'da 77 yaşında vefat eden Cihangir Göker'in naaşı 29 Haziran Pazartesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, usta spiker Göker'in vefatı dolayısıyla Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı.

Eren, "TRT'nin önemli isimlerinden emekli başspikerimiz, diksiyon ve etkili konuşma sanatının duayen ismi Cihangir Göker, hayata veda etti. Türkçenin doğru kullanımı için çok çalıştı, birçok insan yetiştirdi. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

MEDYA DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSME EĞİTİM VERMİŞTİ

Diksiyon ve etkili konuşma sanatının önemli isimlerinden Göker, yıllarca görevini sürdürdüğü TRT'deki kariyerinin ardından, Başkent İletişim Akademisi'nde medya dünyasındaki birçok ünlü isme eğitim vermişti. AA'ya 26 Eylül 2019'da Türk Dil Bayramı ve Türk dilinin yaşadığı sorunlar ile çözüm yollarına ilişkin verdiği röportajda, her Türk gencinin evinde mutlaka Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğünü bulundurmasını öğütleyen Göker, "Dilini kaybeden milletler yok olmaya mahkum olur." ifadesini kullanmıştı.

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