Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı
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Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı

Son olarak İBB Başkanlığı için yarışan eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, tatilin keyfini memleketi Erzincan'da sürüyor. Dün Dumanlı Yaylası'nda ot biçen Yıldırım bugün de Karasu Nehri'nde rafting yaptı.

31.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:12

Binali Yıldırım, tatilinin keyfini sürüyor. Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Erzincan'ın Kemah (Eğin) ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı.

Erzincan Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır ve bazı kurum müdürleriyle Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu Nehri'ne geldi.

6 KM'Yİ 2 SAATTE KATETTİLER

Yıldırım ve beraberindekiler, bölgedeki Acemoğlu köprüsü yakınlarında hazırlanan botlara binmeden önce rafting rehberinden bu spora ilişkin bilgi aldı. Ardından bota binerek kürek çeken Yıldırım, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yaptı.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptıo

Yıldırım, nehrin hızlı akan bölgelerinde kürek çekerken durgun sularının olduğu bölgede ise zaman zaman yüzdü.
Kentte bulunan rafting kulüplerinden oluşan 6 bottaki sporcular da Yıldırım ve beraberindekilere eşlik etti. Yıldırım, rafting sonrası yaptığı açıklamada, raftingi, bu sporu daha önce hiç denememiş kişilerin bile rahatlıkla yapabileceklerini söyledi.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptıo

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM"

Karasu Nehri'nde rafting etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti "Bu güzel sporu yapmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ülkemizin, doğamızın zenginliklerinden faydalanmak için burada her şey var. Su sporları, doğa sporları var ve yamaç paraşütünden kanyon taş yol trafiğine kadar her şey var. Eğin'den İliç Eriç kanyonuna, Erzincan'ın Girlevik Şelalesi'nden kültürel zenginliklerinin yer aldığı Munzur Ergan Kayak Merkezi ve Keşiş dağlarındaki yedi göller bölgesine kadar bütün ziyaretçiler için çok güzel zengin turizm imkanları var."

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptıo
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı

Kaynak: AA

Manşet

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