Eski Tankçı Askerler Hakim Karşısında

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli 36 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.



Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, eski astsubaylar Kenan Gençer, Hüseyin Özyürek, Emrah Etli, tutuksuz yargılanan 8 sanık ile avukatları hazır bulundu.



Duruşmaya eski üsteğmenler Erkan İnan, Gürhan Aras, Hacı Ali Altun, Hamza Yıldırımer, eski asteğmen Hüseyin Oytun Kömür, eski astsubaylar Musa Kıvanç, Volkan Dönmez, eski uzman çavuşlar Mehmet Salıbaş, İbrahim Karadoğan, Kadir Aker, Mustafa Karakömür, Tuncay Koçer, Ahmet Bozgaç, Gökhan Ökmen, Serhat Kabaklı, Halil İbrahim Aydıner, Ferhat Parlak, Davut Özkaraca, Oğuzhan Kebeli, Yakup Dönder, Onur Sır, eski uzman onbaşılar Ozan Gürbulak, Mustafa Nar, Muhammet Ali Irgın ve İsmail Varol Madanoğlu Ağrı, Rize, Ardahan, Van ve Trabzon'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.



Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle kendilerine gelen emirleri uyguladıklarını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Sanıklar İsmail Varol Madanoğlu ile Muhammet Ali Irgın'ın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamı ile eksik evrakların tamamlanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.



iddianameden



İddianamede, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburundan 28'i tutuklu 36 eski askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.



FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışı, örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması ile darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar hakkında bilgiler aktarılan iddianamede, olay günü kentte yaşananlar ele alınıyor.



İddianamede, karıştıkları suçlar da anlatılan sanıkların, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.



Ayrıca eski Uzman Çavuş Ferhat Parlak'ın "kamu malına zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla, eski Uzman Çavuş Gökhan Ökmen'in de "korku, panik yaratacak şekilde ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.