Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
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Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

2016 yılında Survivor'a katılarak ünlenen Efecan Dianzenza, sosyal medya hesabından eşinin karnına başını koyduğu anları paylaşarak baba olacağının müjdesini verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
13.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:48

Survivor'un en hızlı yarışmacılarının başında gelen Efecan Dianzenza, 2017 yılında 8 yıldır aşk yaşadığı Duygu Çavdar ile nikah masasına oturdu. 3 yıldır evli olan genç çift, bugün sosyal medya hesaplarından bebek müjdesi verdi.

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Eşinin belirginleşen karnını alnını koyarak poz veren Efecan, bu anları Instagram hesabından paylaşarak "Baba oluyorum baba" dedi. Bebeklerinin ultrason fotoğraflarını paylaşan Duygu Dianzenza ise "Biz artık 3 kişiyiz" diyerek 17 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi.

Çiftin peş peşe yaptığı paylaşımlara başta Survivor yarışmacıları olmak üzere birçok isimden tebrik yorumu yağdı.

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
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