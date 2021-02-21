Eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den ABD'nin Gara açıklamasına tepki: Aptalcaydı, yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor
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Eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den ABD'nin Gara açıklamasına tepki: Aptalcaydı, yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor

21.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:08

Washington'ın eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 13 vatandaşımızın Gara'da şehit edilmesine ilişkin açıklamasının "aptalca" olduğunu söyledi. Jeffrey, "Yaşananlar yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor. Bunlar, göreve yeni başlayan yönetimlerde görmeye alıştığımız şeylerdir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 Türk vatandaşını katletmesinin üzerinden bir hafta geçti. Olayın ardından Washington, "Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği haberleri doğrulanırsa, bunu olabilecek en güçlü şekilde kınıyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.

"İZAH ETMENİN KOLAY BİR YOLUNU BULAMIYORUM"

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Amerikan Dışişleri'nin aptalca ilk açıklamasını izah etmenin kolay bir yolunu bulamıyorum" diyerek söz konusu açıklamayı okuduğunda şoke olduğunu söyledi.

"Yaşananlar yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor. Bunlar, göreve yeni başlayan yönetimlerde görmeye alıştığımız şeylerdir" diyen ABD'li diplomat, "İyi düşünülmemiş bir açıklama. Bu nedenle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU-BLINKEN GÖRÜŞMESİ

James Jeffrey, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile olan görüşmesine de dikkat çekti. ABD Dışişlerinin kısa sürede hatalarını düzelttiğini hatırlatarak, bunun iyi bir gelişme olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

PKK terör örgütü Gara'daki bir mağarada esir tuttuğu 13 vatandaşımızı şehit etmişti. Kalleş saldırıyla ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kullandığı "Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği haberleri doğrulanırsa, bunu olabilecek en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesi büyük tepki çekmiş ve art arda kınama mesajları gelmişti.

Eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den ABD'nin Gara açıklamasına tepki: Aptalcaydı, yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor
Haber Yorumları (15)
AYSE TK: halen daha vatandaş diyorsunuz onlar 13ASKER VAZIFELI GOREVLI ERLER
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M.ALİ: eski eskininin sozu yasal degildir bir gecerliligide yoktur
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FARK: Asil düsman abd pkk ise masadir.
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