Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası - Haberler
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Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ömer el-Beşir'in mahkeme salonuna gelmesi Mahkemeden detaylar Hakim Hüseyin el-Cak el-Şeyh Ahmed'in konuşması HARTUM - Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıklar...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ömer el-Beşir'in mahkeme salonuna gelmesi

Mahkemeden detaylar

Hakim Hüseyin el-Cak el-Şeyh Ahmed'in konuşması HARTUM - Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede gerçekleşti. Mahkeme, Hakim Hüseyin el-Cak el-Şeyh Ahmed başkanlığında toplandı.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı 1989 darbesi davası

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı 1989 darbesi davası

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı 1989 darbesi davası

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AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri

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