Eski Sevgilisinin Yakınlarına Küfretti, Kelepçeyle İşkenceye Uğradı

Konya'da 28 yaşındaki Tuncay S., iddiaya göre eski sevgilisi A.Ö.'nün evinin önüne giderek sevgilisinin 2 yakınına küfür edip, tabancayla ateş etti. 2 kişi tarafından yakalanıp işkence gören Tuncay S., zorla tutulduğu evden polis tarafından kurtarıldı.

ESKİ SEVGİLİSİ RIZASI DIŞI İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ VE ŞANTAJ YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Meram ilçesinde oturan A.Ö., 23 Haziran'da polis merkezine giderek, 10 aydır birlikte yaşadığı Tuncay S.'nin rızası dışında kendisiyle ilişkiye girdiğini; bu sırada cep telefonunu kamerasıyla görüntü çekip kendisine şantaj yaptığını önü sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Tuncay S.'yi, gözaltına aldı.

TUNCAY S. SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şuçlamaları kabul etmeyen Tuncay S., A.Ö. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini ve görüntüleri de yine rızasıyla çektiğini söyledi. Tuncay S., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN YAKINLARINA ATEŞ AÇTI

Tuncay S. 2 Temmuz'da saat 13:00 sıralarında eski sevgilisi A.Ö.'nün evinin önüne geldi. İddiaya göre burada karşılaştığı A.Ö.'nün yakınları Muhammed K. ve Ramazan Ö.'ye küfür ederek olay yerinden kaçmaya başladı. Muhammed K. ve Ramazan Ö. de yakalamak için peşinden koştu. Tuncay Ö., tabancayla peşinden gelen 2 kişinin üzerine ateş açtı.

EVE GÖTÜRÜP KELEPÇELEYEREK İŞKENCE ETTİLER

Kulağından hafif şekilde yaralanan Ramazan Ö. de kurusıkı tabancayla karşılık verdi. Tuncay S.'yi yakalayan 2 kişi, zorla araca bindirip, Ramazan Ö.'nün evine getirdi. Tuncay S.'nin el ve ayaklarını kelepçeleyip, dövüp, işkence yapan iki kişi yaralıyı kanlar içinde bırakıp evden ayrıldı.

POLİS TARAFINDAN KURTARILDI

İki grubun silahlı çatışmasının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Güven Timlerine bağlı ekipler olaya karıştıklarını belirlediği Muhammed K. ve Ramazan Ö.'yü sokakta yakalayıp gözaltına aldı. Araştırmasını derinleştiren polis, Tuncay S.'nin, Ramazan Ö.'nün evinde zorla tutulduğunu belirledi. Ardından polis, Ramazan Ö.'nün evine gidip, el ve ayakları kelepçeli kanlar içinde yatan Tuncay S.'yi kurtardı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Muhammed K. ve Ramazan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.